Вице-мэр Екатеринбурга прокатился в городском метро в утренний "час пик"

Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов лично проверил организацию работы метрополитена уральской столицы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, сегодня, 2 февраля, чиновник проехал по нескольким станциям подземки. Галямов сделал это в самый "час пик" – с 7:30 до 8:30 утра. Он оценил пассажиропоток, организацию работы службы транспортной безопасности по пропуску пассажиров на станции и скорость работы турникетов.

Как пояснили в мэрии, одним из поводов для инспекции стали жалобы горожан на очереди на входе на станции метро в утренние и вечерние часы. Винят в этом пассажиры, прежде всего, повышенные меры безопасности.

После поездки вице-мэра транспортникам была поставлена задача: при сохранении действующих требований безопасности увеличить пропускную способность технических средств контроля пассажиров. Сделать это можно как за счет логистики процесса, так и за счет модернизации имеющегося оборудования.

В мэрии добавили, что Рустам Галямов продолжит инспекции общественного транспорта Екатеринбурга.

Напомним, что в конце прошлого года в метро столицы Урала началась замена старых турникетов 1973 года на новые.