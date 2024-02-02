Пьяный москвич устроил дебош в самолете "Хабаровск – Екатеринбург"

В аэропорту Екатеринбурга задержали жителя Московской области. Нетрезвый мужчина устроил дебош на борту самолета.

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Как сообщили Накануне.RU в ЛО МВД России в аэропорту Кольцово, 1 февраля транспортным полицейским поступил сигнал, что к борту прибывающего самолета "Хабаровск – Екатеринбург" срочно требуется наряд. На месте силовики задержали 33-летнего пассажира, который нарушал порядок и имел признаки опьянения.

Выяснилось, что во время полета мужчина нецензурно выражался и мешал другим пассажирам. После замечаний бортпроводников он вроде бы успокоился, но затем ушел в туалет, чтобы покурить. Терпение командира воздушного судна лопнуло, и он составил акт о нарушении на борту.

Транспортные полицейские доставили нарушителя в дежурную часть аэропорта Кольцово. Возмутителем спокойствия оказался житель Московской области. Его хотели проверить на состояние опьянения, но мужчина от экспертизы отказался. Он признался силовикам, что перед вылетом из Хабаровска действительно пил спиртные напитки.

На нарушителя составили административные протоколы. Москвичу назначен штраф в 1,5 тысячи рублей.