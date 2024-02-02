Залужный не видит смысла в своей отставке с поста главкома ВСУ

Отставка главкома ВСУ не приведет к быстрому улучшению положения Украины на фронте, так считает сам Валерий Залужный и так он, якобы, сказал президенту страны Владимиру Зеленскому, пишет The Washington Post.

Ранее Зеленский на одном из совещаний предложил Залужному добровольно уйти с поста командующего, предположив, что новая фигура на этой должности придаст импульс развитию ситуации на фронте и поможет выйти из сложившегося тупика.

Залужный же считает, что и его преемник на этом посту столкнется с теми же самыми проблемами и ему тоже потребуется проведение новой мобилизации, поставки больших объемов оружия и техники.

Также WP утверждает, что Залужный "не злится" из-за своей предстоящей отставки, хотя и не собирается уходить по собственному желанию.

Западные СМИ не исключают, что Залужный в случае отставки возглавит новую политическую силу, которая будет противостоять Зеленскому и на которую, возможно, сделают ставку западные союзники Украины.