Песков: Кремль не получал обращений от Киева о телах погибших в Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал от Киева просьб передать тела военнопленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области.

По словам Пескова, в администрацию президента такое обращение не поступало, передает РИА Новости.

Ранее о том, что украинские власти попросили Россию о передаче тел погибших, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. "Украина обращалась и продолжает обращаться о передаче тел", - сказал он, добавив, что Россия якобы пока не дала ответ.

Ранее Следственный комитет РФ официально подтвердил, что Ил-76 под Белгородом сбили из американского комплекса Patriot. Атакован самолет был военнослужащими ВСУ из района населенного пункта Липцы Харьковской области. В результате катастрофы Ил-76 погибли 65 украинских военнопленных, три сопровождающих лица и шесть членов российского экипажа. Следствием идентифицированы останки погибших при крушении Ил-76.

Президент Владимир Путин заявлял, что Россия настаивает на международном расследовании катастрофы, однако "желающих из международных организаций нет". По его словам, на Западе в СМИ стараются замять историю с крушением.