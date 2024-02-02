02 Февраля 2024
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Политика Украина
Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Залужный обвинил режим в провале мобилизации

Главков ВСУ Валерий Залужный, над которым нависла угроза увольнения, написал статью для CNN, в которой обвинил политический режим в провале мобилизации.
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"Мы должны признать значительное преимущество, которое имеет Россия в мобилизации людских ресурсов, и то, как это соотносится с неспособностью государственных институтов Украины увеличить численность своих вооруженных сил без использования непопулярных мер", - заявил Залужный.

Эта фраза - явный упрек в адрес Зеленского, с которым большие разногласия. Фактически режим обвинен в том, что он не может нормально мобилизовать людей, без использования отлова на улицах и других "непопулярных мер". Данный упрек является очередным заочным ответом Зеленскому, который "переводит стрелки" в вопросе мобилизации на военное руководство, чтобы отвести негатив от себя.

Залужный также сетует на "частичную монополизацию оборонной промышленности", что усугубляет зависимость Украины от Запада. Кроме того, он вскользь упоминает о политической обстановке на Украине. Еще один упрек касается уже Запада - Залужный пишет о неэффективности западных санкций, которые Россия обходит и даже развивает свой ВПК.

"В сочетании с фразой о политической напряженности на Украине это еще один показатель того, что главком не собирается уходить тихо и исчезать из политического и информационного пространства Украины в случае, если Зеленский его отправит в отставку", - пишет телеграм-канал "Политика страны".

Как заявил немецкому изданию Bild один из украинских офицеров, борьба за власть между Зеленским-Ермаком и Залужным — это сложная и долгая история, которая негативно влияет на общую ситуацию и ставит режим в уязвимое положение. Офис Зеленского постоянно вмешивается в военные дела, преследуя свои цели.

Как сообщалось, Зеленский уволит Залужного в самое ближайшее время как своего самого опасного политического соперника. Зеленскому нужно устранить популярного главкома и только после этого проводить президентские выборы.

Теги: залужный, зеленский, украина, мобилизация


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