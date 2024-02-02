02 Февраля 2024
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Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: правительство.янао.рф

На Ямале водители вновь будут вынуждены объезжать "круглогодичную" трассу

На Ямале водители вновь будут вынуждены объезжать "круглогодичную" трассу. С 5 февраля до конца апреля на 1113 км дороги Надым - Салехард движение будет осуществляться по временному объезду, сообщили Накануне.RU департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа.

За это время дорожники разберут подход к мосту и восстановят шкафную стенку. Сейчас готовят к запуску движения временный объезд и устанавливают дорожные знаки.

Отметим, что во время прохождения паводка был поврежден подход к мосту. Тогда дорожники восстановили проезд за сутки. В летний период провели инженерные исследования и составили план работ по восстановлению моста.

Напомним, 25 апреля 2021 года власти региона приняли решение закрыть дорогу, по которой губернатор обещал "круглогодичный проезд", из-за того, что ее размыло растаявшим снегом. Сразу после этого в продуктовом магазине "Пятерочка" опустели полки. Федеральная сеть оказалась не готова к работе в условиях отсутствия стабильного транспортного сообщения. В мае было решено разрешить по трассе движение для автомобилей с социально-значимыми товарами. А в июне стало известно о решении закрыть участок дороги Надым – Салехард от 1060-го до 1246 километра до 1 августа. Ямальцев возмутило это решение. Проезд по дороге был ограничен до 30 сентября.

Не работала трасса и в феврале текущего года. С 31 января по 1 марта 2023 года проезд на 1057 км участке дороги шел ремонт водопропускной трубы.

Теги: трасса, Надым - Салехард, ремонт


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