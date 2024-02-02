Арбитраж принял решение о признании банкротом бывшего директора ЗиДа, экс-депутата Егора Заворохина

В Прикамье Арбитраж принял решение о признании банкротом и о введении реализации имущества в отношении бывшего директора машзавода имени Дзержинского (ЗиД) Егора Заворохина. Информация об этом опубликована в картотеке суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Решение было принято 26 января.

Напомним, процедура банкротства в отношении Егора Заворохина началась в августе прошлого года по заявлению Сергея Федорца, которому экс-депутат задолжал свыше 2,7 млн руб. Общая сумма требований к должнику со стороны реестровых кредиторов составляет более 9,7 млн руб.

В июне 2019 года Мотовилихинский суд Перми признал Егора Заворохина виновным в растрате в особо крупном размере и приговорил его к семи годам лишения свободы, затем это наказание было уменьшено на полгода. В настоящее время он отбывает наказание в СИЗО №1 в Перми.

14 августа по заявлению своего шурина Сергея Федорца Заворохин был признан несостоятельным.