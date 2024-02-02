02 Февраля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Свердловский областной суд

Защита Гайсина настаивает на смене "заинтересованного" в обвинении судьи

Адвокаты бизнесмена Малика Гайсина, представляющие его позицию в гражданском деле, требуют отвести судью Юлию Москалеву от процесса. Защита считает, что она заинтересована в обвинительном заключении.

Как передает корреспондент Накануне.RU, суд отказал в ходатайстве ответчика об отложении процесса, несмотря на то, что обвиняемый и его защита не успели ознакомиться с дополнительными 4 томами документов, представленными истцом на прошлом заседании, с которого прошло всего два дня.

Более того, во время судебного процесса адвокаты заявили, что в деле заявлены разнородные требования, большая часть которых требует заключения экспертов и профессиональных знаний в оценке того же оборудования и экономики, которыми участники суда с юридическими образованием не обладают. Однако и в них суд отказал.

"Мы считаем, что судья Москалева проигнорировала право ответчика на судебную защиту, отказав в возможности не просто подготовить возражения, но даже в возможности ознакомиться с требованиями истца. Такой подход к рассмотрению настоящего дела означает, однозначно, небеспристрастность судьи Москалевой. В связи с этим просим отвести судью Москалеву от рассмотрения дела", - заявила сторона Гайсина.

Судья в отводе отказала. Не остановили ее и отсутствие представителей завода "Исеть", и путаница в документах, представленных адвокатам Генпрокуратурой. Сторона защиты уверена, что при обвинительном решении Ленинского районного суда, оно наверняка будет отменено судом высшей инстанции.

Судебный процесс продолжается.

Напомним, на прошлом заседании стало известно, что сумма гражданского иска от Генпрокуратуры была увеличена до 715 млн.  Обвинение считает, что бизнесмен неразумно управлял Уральским заводом электрических соединений "Исеть", из-за чего последний понес значительные убытки. Ранее, у Гайсина в доход государства было изъято имущество завода, а теперь, согласно иску, он обязан возместить нанесенный предприятию ущерб.

Сумма компенсации складывается из следующих показателей:
1. Отсутствие работы над модернизацией завода и переоборудования очистных сооружений - 344 млн рублей;
2. Безвозвратные займы в пользу компании "Уралтрейдконсалтинг", выданные бизнесменом - 240 млн рублей;
3. Срыв гособоронзаказа в 2022, в котором обвиняют Гайсина - 60 млн рублей.

Теги: малик гайсин, суд, ходатайство, замена судьи


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