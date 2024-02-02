В Екатеринбурге лжеюристы выманили у пенсионерки 6,5 млн рублей

В полиции Екатеринбурга заявили о новой схеме, по которой стали работать мошенники. Речь идет о "юридической помощи".

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, одной из жертв таких аферистов стала пенсионерка 1953 года рождения. Сама она рассказала силовикам, что с ней через мессенджер связалась некая женщина, которая представилась "сотрудницей консалтинговой компании". Незнакомка пояснила, что собеседница якобы стала жертвой мошенников, а их компания окажет всю необходимую "юридическую помощь" по возврату денег. Затем пенсионерке позвонил "юрист", который заявил, что будет заниматься возвратом средств и проводить обязательные платные процедуры "страхования" и "уплаты налогов".

По указанию лжеюриста старушка взяла деньги своего сына и перевела их на различные банковские реквизиты. Звонивший раз за разом заверял женщину, что ей потом все вернут. После того, как у нее закончились средства, "юристы" перестали выходить на связь. Таким способом мошенники убедили доверчивую пенсионерку отдать им около 6,5 миллионов рублей.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". В МВД в очередной раз напоминают: кем бы незнакомцы ни представились, им нельзя передавать данные карт и коды из SMS, называть логин и пароль для входа в банковское приложение. И, конечно же, не переводить им свои деньги ни под каким предлогом.