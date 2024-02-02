Генпрокурору направили жалобу на отстранение непривитых детей

Отстранение от занятий детей, не привитых от кори или других болезней, при заболевании или просто подозрении на болезнь кого-то из школьников противоречит федеральному закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней. Такую жалобу направили генпрокурору РФ Игорю Краснову "Родители Москвы".

Организация отмечает, что после вступления в силу СанПиН 3.3686-21 "Санитарные правила и нормы Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" в 2021 году в образовательных учреждениях РФ установилась практика отстранения непривитых и не болевших ранее корью детей из коллектива в случае выявления хотя бы одного ребенка с корью или подозрением на корь. Директор просто издает приказ об отстранении.

Однако ч. 1 ст. 5 Федерального закона "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" говорит о том, что отсутствие профилактических прививок влечет за собой "временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных

заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий". То есть он не распространяется на детей, уже обучающихся в образовательной организации.

Родители задают вопрос, на каком основании были изменены правила и прошли ли они все необходимые согласования, коль скоро они противоречат закону.

Генпрокурора просят обратиться с исковым заявлением в суд с целью привести указанный СанПиН в соответствие с федеральным законом.