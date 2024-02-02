ЦИК назвала точное число избирателей в России

Центральная избирательная комиссия назвала точное число избирателей в России на 1 января 2024 года.

"Впервые данные представляются с учетом избирателей, проживающих в четыре новых субъектах Российской Федерации", - говорится в сообщении ЦИК.

Всего в стране 112,3 млн избирателей. За пределами страны находятся еще 1,89 млн избирателей, в городе Байконур проживает почти 12 тыс. человек, имеющих право проголосовать.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта этого года.