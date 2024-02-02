Дело мигрантов, устроивших перестрелку в "Гринвиче", направлено в суд

Направлено в суд уголовное дело участников перестрелки в екатеринбургском ТРЦ "Гринвич".

Напомним, 26 ноября прошлого года в "Гринвиче" между двумя уроженцами Азербайджана вспыхнул конфликт. Один из них достал пистолет и начал стрелять, в ответ оппонент тоже стал отстреливаться. В дальнейшем Гусейна Аллахвердиева и Рази Халилова задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

В конце ноября Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил обоих под стражу до 25 января 2024 года. Когда арест уже подходил к концу, мигрантов выпустили из СИЗО. Мера пресечения им была заменена на домашний арест до 26 февраля.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, мужчины обвиняются по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство с применением оружия группой лиц). Сейчас расследование завершено. Дело направлено в Ленинский районный суд. Дата рассмотрения пока не назначена.

Как добавили в ведомстве, санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.