Вывоз мусора будет оплачиваться по-новому?

Правила оплаты за вывоз твердых коммунальных отходов изменят с учетом опыта Москвы. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Новые правила подразумевают ежемесячную оплату 1/12 нормативного объема потребления, корректирующий расчет по итогам года на базе реального объема вывезенного мусора, а также перерасчет, если человек временно отсутствовал по месту жительства.

Зампред Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева отмечает многочисленные жалобы граждан на то, что они не могут добиться перерасчета оплаты за вывоз мусора в связи с временным отсутствием. Притом что за неоказанную услугу люди платить не должны. А если человек отсутствовал, то услуга ему не оказывалась. Однако действующая редакция закона не позволяет это сделать. Москва ввела новую модель у себя, а Правительство хочет взять этот вариант за основу, рассказала она "Парламентской газете".

При этом регионы сами будут решать, как им начислять оплату за вывоз мусора.

Эксперт Комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, зампред Общественной палаты Удмуртской Республики Александр Евсеев считает, что новая методика не получит широкого распространения в регионах. В настоящее время не создано условий для строгого учета фактически вывезенного мусора.