Столица Киргизии осталась без тепла из-за взрывов на Бишкекской ТЭЦ

Миллионный Бишкек остался без тепла и горячей воды из-за взрывов на городской ТЭЦ. Пострадали три человека.

Сообщается, что аварии на Бишкекской угольной ТЭЦ (самая крупная в Киргизии) предшествовали несколько взрывов. Власти не исключают диверсию или техногенный характер ЧП.

Один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, двое других – в тяжелом.

В жилые дома и организации не подается горячая вода. Все школы переведены на дистанционное обучение, детские сады не работают.

Власти и аварийные службы считают, что на восстановление работы ТЭЦ уйдет около недели.

В Бишкеке сейчас стоят минусовые температуры.