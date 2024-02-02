В Екатеринбурге из-за автохама на 40 минут встали трамваи

В пятницу утром в Екатеринбурге встали трамваи из-за автохама, который застрял на рельсах.

Как пишет Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией, все случилось сегодня около 8 часов утра. Неизвестный водитель задержал движение трамваев из Академического в сторону центра города, застряв на путях на автомобиле Mazda.

По данным канала, около 40 минут пассажиры ждали, пока застрявшую иномарку вытащат с путей. В итоге это удалось сделать лишь с помощью трамвая, который стоял первый в очереди.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге нашли автохама, ездившего на внедорожнике по пешеходному тротуару.