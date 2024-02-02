Суд отменил оправдательный приговор бывшей старшей медсестре Сургутского травмцентра Матвийчук

Ханты-Мансийский суд отменил оправдательный приговор старшей медсестре сургутского травмцентра Ольге Матвийчук, которую обвиняли в доведении до самоубийства медсестры Аяжан Ташмагамбетовой, передает корреспондент Накануне.RU.

Об этом на своей странице сообщил супруг погибшей медсестры Радик Ташмагамбетов. Он обжаловал приговор. Дело направлено в городской суд Сургута на пересмотр.

Обвинение просило для Матвийчук три года колонии и запрет работы на руководящих должностях. Однако суд не нашел состава преступления. Матвийчук должны были реабилитировать в правах, меру пресечения отменить. Предсмертную записку и личный блокнот Аяжан Ташмагамбетовой суд постановил уничтожить.