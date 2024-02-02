В вузы и кампусы России вернут сотовую связь

Мобильные операторы смогут вернуть оборудование на территорию вузов и кампусов.

Рекомендации по подготовке Роспотребнадзором, Минобрнауки и Минцифры необходимой нормативной базы подготовит Совет по развитию цифровой экономики под руководством сенатора Андрея Турчака. Проблемы с покрытием сотовой связью вузов и университетских городков появились в 2021 году после того, как Роспотребнадзор распространил запрет на установку базовых станций на школах, детских садах и на высших учебных заведениях.

Ведомство объяснило это тем, что существуют риски для здоровья детей. При этом в учреждениях, подпадающих под демонтаж оборудования по действующим нормам СанПиН, обучается не более 2% несовершеннолетних от общего числа учащихся. Сегодня правила СанПиН напрямую запрещают установку базовых станций на территории университетов и колледжей, при этом не делается различий между категориями объектов имущественного комплекса образовательных организаций, на которые распространяется запрет.

Это уже приводит к деградации связи как на территориях самих образовательных учреждений, так и на прилегающих к ним, а в перспективе ситуация только усугубится. Отсутствие качественной связи, быстрых услуг мобильного широкополосного доступа в Интернет препятствует реализации государственной политики по развитию учебных кампусов, сообщают "Известия".