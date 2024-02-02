Минтруд запросил доступ к налоговой тайне граждан РФ

Налоговые органы России станут направлять в межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости и в органы Роструда данные о россиянах, содержащие, в том числе налоговую тайну.

Об этом следует из проекта приказе Министерства труда РФ. Так, предлагается передавать ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, сумму доначисленных налогов. Как заявила старший научный сотрудник ИНСАП РАНХиГС Виктор Ляшок, обмен данными может оказаться эффективным инструментом борьбы с неформальной занятостью.

При этом многое будет зависеть от мер безопасности, используемых при передаче данных между госорганами, а также при их хранении и обработке, считает руководитель аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов. Он отметил, что в любом случае, чем больше людей и организаций имеет доступ к информации, тем выше риск утечки.

Член совета молодых ученых РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Гейнц полагает, что, прежде всего, нужна грамотная информационно-разъяснительная работа с гражданами, чтобы было меньше желающих трудоустроиться в организации с неофициальной заработной платой, сообщают "Известия".

Ранее Эксперты РАН заявили, что неформальная занятость в России составляет 27,7%.