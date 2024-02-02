В России могут разрешить россиянам с ОВЗ получить накопительную пенсию досрочно

В России могут начать досрочно назначать накопительную пенсию гражданам с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

С такой инициативой выступила партия ЛДПР. 2 февраля соответствующий проект закона будет подготовлен к внесению в Госдуму. В ближайшее время он будет направлен на отзыв в кабмин.

Как следует из пояснительной записке к документу, законопроект направлен на расширение социальных гарантий инвалидам I, II, III группы посредством досрочного назначения накопительной пенсии, единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, срочной пенсионной выплаты.

Зампред фракции ЛДПР Сергей Леонов считает несправедливым, что право на накопительную пенсию имеют только мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины с 55 лет. По его словам, человеку с группой инвалидности требуется лечение, подразумевающее большую нагрузку на семейный бюджет, поэтому срочная пенсионная выплата будет служить дополнительными средствами к существованию, сообщают "Известия".