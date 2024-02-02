Импортные яйца не попали в торговые сети России

В России импортные яйца не попали в торговые сети.

Как сообщили в Руспродсоюзе и подтвердили в ритейле, в основном их направили на переработку. Такая продукция часто используется на производстве или для изготовления кондитерских и других товаров.

Зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов заявил, продовольственная безопасность от этого не улучшается, отрасль не обретает инвестиционную привлекательность. Отмечается, что цены на яйцо у зарубежных поставщиков с учетом логистики и анализа динамики мировых цен не ниже российских даже при нулевой пошлине.

Как считает Леонов, обеспечить стабильность цен на рынке помогло заключение долгосрочных контрактов птицефабрик с федеральными розничными сетями. Как отмечают представители бизнеса, это помогло фиксировать цену. Условия договоров устроили и магазины, и производителей, что позволило сохранить доход и сдержать стоимость продукции.

В Руспродсоюзе говорят, что на данный момент фиксируют снижение розничных цен — найдено равновесие спроса и предложения и ситуация стабилизируется, сообщают "Известия".

Напомним, Министерство сельского хозяйства России не будет досрочно отменять обнуление пошлины на куриные яйца. В настоящее время на внутренний рынок продолжают поступать яйца из Азербайджана и Турции.