02 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Крупнейшие банки нарушают закон о полной стоимости кредита

Крупнейшие российские банки не скорректировали свои сайты под утвержденные требования по описанию условий кредита.

Новая версия закона "О потребительском кредите (займе) " обязывает их отображать ПСК при каждом упоминании информации о кредитной ставке. Поправки были опубликованы 24 июля, у организаций было полгода на подготовку. Новое требование в отношении сайтов вступило в силу с 21 января. Как заявили в Центробанке РФ, оно распространяется, в том числе на кредитные калькуляторы, баннеры и всплывающие окна. В частности, данные о ставке должны размещаться на сайте банка совместно с информацией о ПСК одинаковым по размеру шрифтом.

Как выяснилось, семь из 13 системно значимых банков России не отображают ПСК рядом со ставкой. Например, в кредитном калькуляторе "Сбера" можно рассчитать ежемесячный платеж на основе суммы, срока и лишь ставки в 17,9%, рядом с ней нет указания ПСК. Аналогичные данные приведены на сайте "Альфа-банка", где заем наличными предлагается под 17%.

Ставка без ПСК в кредитном калькуляторе также указывается на сайтах ВТБ, "Росбанка", ПСБ, "Россельхозбанка" и МКБ. При этом данные о полной стоимости в большинстве случаев вынесены в отдельную вкладку.

Как заявила аналитик "Банки.ру" Инна Солдатенкова, из-за новых изменений финансовым учреждениям стало сложнее продавать кредиты. По ее словам, раньше они могли привлекать внимание заемщиков за счет рекламы минимальных ставок, но теперь они обязаны указывать их полный диапазон вместе с размером ПСК, сообщают "Известия".

Напомним, российские власти предлагают обязать банки проверять налоговое резидентство клиентов по геолокации.

Теги: банки, кредиты


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