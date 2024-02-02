В России не будут досрочно отменять обнуление пошлины на яйца

Министерство сельского хозяйства России не будет досрочно отменять обнуление пошлины на куриные яйца.

По сообщению Минсельхоза, в настоящее время на внутренний рынок продолжают поступать яйца из Азербайджана и Турции. По данным на 21 января, отпускные цены на них в среднем составляют 100,4 руб. за десяток. Досрочная отмена тарифной льготы не планируется.

Министерство напомнило, что в целях стабилизации цен на куриные яйца кабмином принят комплекс мер. На период с 1 января по 30 июня 2024 года обнулены импортные пошлины на эту продукцию в объеме до 1,2 млрд штук. В результате стоимость куриных яиц снижается уже четвертую неделю подряд, сообщают "Известия".

Напомним, правительство России поддержит проект закона о сокращении периода оплаты торговым сетям поставок продуктов питания в зависимости от их сроков годности.