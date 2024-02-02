Семьеведение появится в российских школах

В школах России в виде внеурочной программы и дополнительного образования появится семьеведение.

Об этом сообщила член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова. В модуле предполагалось раскрыть вопросы, связанные с моральными, правовыми аспектами семьи как важнейшего социального института российского общества и акцентировать внимание на вопросах семейных ценностей, поддержки многодетных семей, нравственного климата в российских семьях.

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Министерства здравоохранения РФ Елена Шешко указала, что цель государства – это народосбережение и повышение рождаемости. По ее словам, семьеведение должно быть направлено на формирование здорового общества, "нетерпимости к бездетности" и популяризацию многодетных семей. Отмечается, что сейчас есть 88 центров охраны репродуктивного здоровья подростков.

Член думского комитета по охране здоровья Вероника Власова заявила, что девушки-подростки в 40–50% случаев начинают половую жизнь в 15,5 года. По ее словам, сейчас "идет борьба" за каждую беременность. Она отметила, что сейчас девушкам моложе 18 лет советуют сохранять беременность, потому что "быть молодыми родителями – это здорово", сообщают "Ведомости".