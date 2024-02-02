В Госдуме предложили сделать вывешивание флага в детсадах и вузах обязательным

В Госдуму внесен проект закона, в случае принятия которого в детских садах, колледжах и вузах будет обязательным вывешивание российского флага.

По словам авторов инициативы, сейчас это обязанность школ, остальные образовательные организации "обладают только таким правом". Цель законопроекта — "укрепление неразрывности и последовательности в процессе воспитания патриотизма, традиционных духовно-нравственных ценностей и общероссийской гражданской идентичности" у учащихся.

Депутаты считают использование флага в процессе воспитания "важным элементом формирования духовно-нравственных ценностей на всех уровнях образования".

Предполагается, что если образовательная организация находится не в отдельно стоящем здании, то флаг постоянно будет размещен на ее территории, а в праздничные дни вывешен и на самом здании, сообщает РБК.