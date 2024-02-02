Shot: Блиновская впала в депрессию в СИЗО

Находящаяся в СИЗО российский блогер Елена Блиновская впала в депрессию.

Как сообщает Telegram-канал Shot, женщина похудела на несколько килограммов. Она практически не общается с сокамерницами, у нее плохой аппетит. Блиновская находится в карантинной камере на 20 человек, а через несколько дней ее переведут в обычную, где будет телевизор и холодильник. Ей также станут доступны ежедневные прогулки, парикмахерская и посещение библиотеки.

Блогер сможет заказывать себе комплексные блюда из кулинарной лавки, но ей придется работать вместе с сокамерницами.

Ранее стало известно, что Блиновской, ее мужу и родителям, возможно, придется объявить себя банкротами из-за ареста активов