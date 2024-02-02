МИД РФ: участники "Би-2" отказались общаться с российскими консулами

Исполнители российской группы "Би-2" отказались от общения с консулами РФ, никаких обращений от них в загранучреждения не поступали.

Как сообщает Министерство иностранных дел России, с самого начала дипломаты действовали "в строгом соответствии с регламентом". Однако музыканты от общения с российскими консулами отказались. Как отмечает внешнеполитическое ведомство, никаких обращений от их лица в адрес загранучреждений РФ не поступило.

"Зато, по их собственному признанию, музыканты приветствовали содействие со стороны госдепартамента США, американских сенаторов, немецких, польских, литовских дипломатов и других лиц", - следует из обращения МИД.

Ранее участники группы были задержаны в Таиланде после концерта на Пхукете. Причиной стало отсутствие разрешения на работу. Как выяснилось, музыканты имели только туристическую визу, а для концертной деятельности нужная рабочая. Суд приговорил участников группы "Би-2" к штрафу в $95 для каждого и депортации.