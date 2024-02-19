МВД Испании: личность якобы убитого украинца могла быть установлена неверно

Личность умершего в Испании мужчины, которого гражданская гвардия страны называла украинцем, могла быть установлена неверно.

Об этом ТАСС заявили в МВД королевства, когда издание попросило прокомментировать сведения о возможной смерти в провинции Аликанте Максима Кузьминова, который в 2023 г. угнал российский военный вертолет. То есть речь может идти о другом человеке. В МВД Испании добавили, что гражданская гвардия "продолжает проверять эти данные, но на данный момент не может предоставить дополнительную информацию".

Ранее представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердил смерть угнавшего российский вертолет пилота Максима Кузьминова. Его тело нашли в Испании.

"Можем подтвердить факт смерти", - заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

По данным испанской прессы, убийство произошло в городе Ла-Вильяхойоса, Аликанте, еще 13 февраля, Кузьминов был убит 12 выстрелами, а затем сбит машиной его убийц.

Об угоне вертолета стало известно в начале сентября. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Он рассказал, что с ним были ещё двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он - с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов (уроженец Алтайского края).

Летчик-предатель признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).