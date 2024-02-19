В Минске состоялся белорусско-тюменский бизнес-форум

В Минске открылся белорусско-тюменский бизнес-форум. Задача — познакомить представителей тюменского и белорусского бизнеса для дальнейшего сотрудничества. В составе делегации Тюменской области – представители машиностроительного комплекса, инжиниринга, нефтесервисных услуг. С белорусской стороны заявлено порядка 50 компаний.

"Беларусь имеет тесные торгово-экономические связи с Тюменской областью. Помимо бизнеса есть и человеческие связи. Каждый раз, когда я бываю в Тюмени, сталкиваюсь с тем, что каждый второй человек имеет отношение к республике", - сказал заместитель Министра энергетики Республики Беларусь Денис Мороз.

Заместитель Губернатора Тюменской области Владимир Чейметов уверен, что это будет взаимовыгодный двусторонний обмен продукцией, технологиями, услугами, опытом, который будет способствовать укреплению наших взаимоотношений.

"Квинтэссенцией нашего визита будет обсуждение перспективных направлений на заседании рабочей группы", - сказал Чейметов.

ТПП Республики Беларусь и Тюменской области подготовили для бизнесменов В2В-площадку для переговоров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Ранее развитие торговых отношений между Тюменской областью и Республикой Беларусь обсудили в Минске. Среди перспективных направлений – экспорт семян рапса из Тюменской области, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Точки роста рассмотрели на семинаре в Торговом представительстве РФ в Беларуси.