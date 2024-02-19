В Испании найдено тело летчика-предателя Максима Кузьминова

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины подтвердил смерть угнавшего российский вертолет пилота Максима Кузьминова. Его тело нашли в Испании.

"Можем подтвердить факт смерти", - заявил РБК-Украина представитель ГУР Андрей Юсов.

Об угоне вертолета стало известно в начале сентября. Уже на Украине летчик дал пресс-конференцию. На ней он рассказал, что с ним были ещё двое членов экипажа, которые не знали о плане побега. После посадки на украинской территории они не хотели сдаваться и, по словам Кузьминова, их, "возможно, ликвидировали". Перед СМИ летчик сидел в футболке с украинским тризубом. Кроме того, было опубликовано видеообращение летчика-предателя, в котором он признался, что получил за измену Родине $500 тыс. (48,7 млн руб.).

Мать Кузьминова была индивидуальным предпринимателем, ее компания ликвидирована еще в 2005 году. По словам родственницы, она пропала весной — знакомые не могли с ней связаться. Женщина могла уехать за границу, предположительно в Турцию. Тела погибших из-за предателя военных были возвращены в Россию. Вместе со штурманом Хушбахтом Турсуновым (он - с Урала) на борту вертолета был 28-летний бортмеханник Никита Кирьянов, уроженец Алтайского края.