Названа причина возгорания на саратовском заводе, где пострадали трое

Названа причина возгорания на заводе в Балаково (Саратовская область), в результате которого пострадали три человека.

"По предварительным данным, сегодня во время пробного пуска оборудования на производственном участке предприятия в Балаково произошло возгорание внутри задвижки с выходом пламени наружу", - говорится в сообщении Минпромэнерго Саратовской области

Три сотрудника получили ожоги разной степенью тяжести. Причины произошедшего устанавливают.