Россия передала Украине 11 детей

Россия передала Украине 11 детей. "Воссоединение с семьями" произошло в катарском посольстве в Москве при посредничестве посла этой страны, а также при участии детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой, передает ТАСС. Не сообщается, при каких обстоятельствах дети оказались в России.

"Это самая большая группа, у каждого своя история, - рассказала Львова-Белова. - Есть два ребенка с инвалидностью".

Ранее сообщалось, что при посредничестве Катара произошло несколько обменов военнопленными, в числе которых были и гражданские лица.