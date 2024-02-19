19 Февраля 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Воспитание патриотизма через помощь ближнему: в России возродится движение тимуровцев

Более 200 школ России присоединятся к инициативе возвращения некогда популярного и полезного в нашей стране движения тимуровцев. Ранее с данной инициативой выступила депутат Законодательного собрания Краснодарского край Галина Головченко.

В 1940 году в СССР вышла книга Аркадия Гайдара «Тимур и его команда», в которой рассказывалось о молодом человеке, сплотившем вокруг себя отряд добровольцев из числа сверстников, которые помогали семьям красноармейцев, пожилым и больным людям. И вскоре со страниц произведения идея перебралась в реальность, в стране стало появляться все больше молодых добровольцев, последовавших за идеей и оказавших пользу своей Родине.

Когда-то неформальное движение в 1970 году стало полномасштабным, в стране был создан Всесоюзный штаб Тимура. А еще через три года мальчишки и девчонки со всех уголков Советского Союза собрались на первый слет. Движение прекратило свое существование лишь с распадом самого Союза. И сегодняшней российской молодежи представлена возможность в меру своих сил почувствовать себя востребованной и полезной.

О разработке инициативы объединения подростков на базе добровольческих отрядов Галина Головченко еще в начале года рассказала в интервью «Московскому комсомольцу». По ее мнению, молодым ребятам не нужно будет участвовать в решении каких-то глобальных вопросов, для этого есть уже другие организации. Поэтому в их обязанности будет входить обычная помощь в быту — помочь с уборкой в квартире, вынести мусор, сходить за продуктами в магазин и так далее.

Сейчас, как и во времена Гайдара, многим многодетным семьям, особенно семьям участников СВО, лишние руки в хозяйстве, да и простое человеческое участие и забота будут не лишними. Кроме того, это станет бесценным опытом и для самих тимуровцев. Уже в подростковом возрасте юные помощники смогут научиться чему-то, что пригодится им во взрослой жизни и на своем примере поймут, что на самом деле значит внимание к ближнему и в целом любовь к Родине.

Внедрение инициативы не потребует никаких вложений из федеральных и региональных бюджетов. Однако, несмотря на отсутствие оплаты, молодые люди все же получат ряд привилегий. В частности, они могут рассчитывать на получение дензнаков и хороших отметок, а также дополнительные баллы при поступлении в высшие учебные заведения, льготное, а то и вовсе бесплатное посещение некоторых мероприятий. Участниками движения могут стать старшеклассники, 9-11 классы, и студенты вузов.

В августе прошлого года президент Владимир Путин подписал инициированный председателем Госдумы Вячеславом Володиным закон федерального Закона о трудовом воспитании. И идея возрождения в России тимуровцев довольно своевременно этому соответствует. Помогая нуждающимся, в подрастающем поколении будут воспитаны такие простые и в то же время сложные понятия, как ответственность, самостоятельность и патриотизм.

Теги: тимуровцы, патриотизм, тимур и его команда, депутат галина головченко, володин


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