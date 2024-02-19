В Москве до 2030 года построят еще три линии метро – Собянин

Столичное метро начинает выходить за пределы не только Москвы, но и Московской области. В период до 2030 года "речь пойдет о развитии рельсового каркаса всего Центрального транспортного узла (Москва, Московская область, + близлежащие регионы), а также о создании сети высокоскоростных магистралей", заявил глава города Сергей Собянин, рассказывая о перспективах развития транспорта.

Планируется открыть три новые линии метро (Троицкую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую) и 48 станций рельсового каркаса: 39 станций метро и 9 новых/реконструированных станций МЦД.

Также возможно включение в тарифную систему московского транспорта Ярославского и Павелецкого направлений железной дороги. Всего - 39 станций.