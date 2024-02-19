Рогов сообщил об ожесточенных боях около Вербового и Работино

На Запорожском направлении в районе Вербового и Работино идут ожесточенные бои, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, российские военные теснят украинские силы у сел. Глава движения добавил, что ВСУ несут потери в вооружении и личном составе, передает РИА Новости.

Ранее военкор Семен Пегов сообщал, что ВС России перехватили инициативу на Запорожском направлении. По его данным, 18 февраля российские военные зашли в село Работино. Зацепиться за окраины села первым группам бойцов удалось еще 17 февраля, но для развития успеха необходимо было дождаться удара со стороны Вербового, что и произошло в дальнейшем.

В начале сентября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что российские военные оставили село Работино в Запорожской области. Он добавил, что село, по сути, "осталось только на карте". При этом российские силы заняли главенствующие высоты, ВСУ находятся внизу, и такая позиция российскую армию устраивает. Однако в Минобороны РФ заявили, что изменений в тактическом положении российских войск нет.