В Екатеринбурге пенсионерка едва не перевела мошенникам 700 тысяч рублей

В Екатеринбурге полицейские помогли предотвратить хищение 700 тысяч рублей у пенсионерки.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что в офис "Газпромбанка" на улице Серова пришла пожилая женщина и попросила выдать ей все сбережения. Менеджеров насторожило, что клиентка напряжена и постоянно общается с кем-то по телефону. На вопросы о цели снятия наличных пенсионерка отвечала уклончиво и лишь поторапливала работников. Руководитель филиала сообщила о ситуации в службу безопасности и в полицию.

Оказалось, что женщине позвонила некая девушка, назвалась "Настей" и заявила, что является невестой ее сына. Якобы 23 февраля у них состоится свадьба, поэтому неплохо было бы маме оплатить торжества. При этом "будущая невестка" запретила звонить сыну, так как в таком случае "не получится сюрприз". Аферистка потребовала 700 тысяч рублей. Пенсионерка послушно пошла в банк и уже собиралась обналичить свой вклад.

Прибывшие полицейские забрали у нее телефон и вступили в диалог с мошенницей. Однако та заявила, чтобы трубку вновь передали жертве, по громкой связи убеждая пожилую женщину верить ей. В итоге в банк приехал сам сын пенсионерки и рассказал матери, что у него нет никакой невесты. Только тогда она осознала свою ошибку.

В УМВД по Екатеринбургу просят не вступать в разговоры с неизвестными по телефону, а также перепроверять всю поступающую информацию. Тем более не нужно переводить деньги незнакомцам, как бы они себя не называли.