Развитие торговых отношений между Тюменской областью и Белоруссией обсудили в Минске

Развитие торговых отношений между Тюменской областью и Республикой Беларусь обсудили в Минске. Среди перспективных направлений - экспорт семян рапса из Тюменской области, приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Точки роста рассмотрели на семинаре в Торговом представительстве РФ в Республике Беларусь, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Заместитель губернатора региона, директор Департамента АПК Владимир Чейметов подчеркнул, что за последние три года тюменские сельхозпроизводители приобрели более 230-ти единиц различной техники. Наиболее востребованным видом стал трактор модели "Беларус-82". Также интерес тюменцы проявляют к комбайнам "Палессе" и кормозаготовительной технике "Бобруйскагромаша".

Одно из активных направлений экспорта тюменской продукции — поставки семян рапса. За 9 месяцев 2023 года тюменцы направили белорусским коллегам почти 1240 тонн семян. Также в Республику поставляется тюменская продукция животноводства, чай, кондитерские изделия.



Стороны также обсудили: инструменты Торгпредства для продвижения российского несырьевого экспорта на белорусском направлении; поддержку экспортных поставок с использованием инструментов "Российского экспортного центра"; работу с российскими регионами и отдельными хозяйствующими субъектами Белорусской универсальной товарной биржей; работу по администрированию электронных площадок по организации закупок в Республике Беларусь; использовании лизинговых инструментов для продвижения российской высокотехнологичной продукции на белорусском рынке.