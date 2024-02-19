СМИ: США собираются предоставить Украине ракеты ATACMS большей дальности

США намерены предоставить Украине новый вариант баллистической ракеты ATACMS "еще большей дальности", чем раньше, сообщил телеканал NBC News.

По данным источников, администрация президента США Джо Байдена работает над этим, пишет РИА Новости.

"Сейчас США склоняются к отправке версии этой ракеты большей дальности, что позволит Украине бить дальше внутри контролируемого Россией Крымского полуострова", - сообщил телеканал.

Осенью 2023 года США предоставили Украине ракеты ATACMS, но средней дальности. Дальность действия отправленных ракет - 165 км. Позднее Минобороны России сообщало о первых сбитых в зоне СВО ракетах ATACMS, поставленных Киеву американцами.

Стоит отметить, финансирование на предоставление Украине нового пакета вооружения находится под вопросом. Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, так и не проголосовав по законопроекту, который предусматривает выделение помощи Украине и Израилю.