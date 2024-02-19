Директора департамента журналистики в УрФУ заметили на БДСМ-вечеринке в Доме офицеров

Руководство Уральского федерального университета пока не отреагировало на участие директора департамента журналистики Ивана Некрасова в недавней БДСМ-вечеринке.

Напомним, что Blue Velvet прошла в Окружном Доме офицеров в Екатеринбурге и вызвала бурю негодования со стороны общественности. На откровенной пати был замечен Иван Некрасов, который изначально отрицал свое участие: "Я ни на какой БДСМ вечеринке не был". Однако после видеодоказательств признался в посещении мероприятия.

"Да, это я. Я не буду с вами разговаривать об этой ситуации, потому что вы все переворачиваете наоборот", - заявил глава департамента журналистики в УрФУ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза, пока в университете никаких проверок в связи с действиями Некрасова не проводились. Более подробно инцидент в УрФУ пока не комментируют.

Напомним, вечеринка прошла в ноябре прошлого года, однако, о посетивших ее далеко небезызвестных личностях стало известно только сейчас. "Голые люди в балаклавах употребляли спиртное, наркотические вещества, совершали сексуальные действия в библиотеке Дома Офицеров и других помещениях, вытирали ноги об исторические документы, предавались разврату на стендах с книгами о Великой Отечественной войне и подвигах наших предков, на фоне плакатов о чести и достоинстве", - написала в своем обращении активистка Екатерина Ипатова, которая также попросила Генпрокуратуру провести проверку.