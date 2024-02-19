19 Февраля 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Треть россиян тратит на еду не больше 10 тысяч рублей в месяц

За два года средние ежемесячные траты россиян на продукты выросли на 4,5 тыс. – до 21,1 тыс. руб. Это данные исследования аналитического центра НАФИ.

Выяснилось, что расходы на питание – самая большая статья расходов у россиян. Треть граждан (32%) выделяют на продукты для себя и семьи до 10 тыс. руб. в месяц. Еще 34% тратят на эти цели 10-20 тыс. руб. 20-40 тыс. руб. позволяют себе потратить 27% опрошенных. И только 6% тратят 40-60 тыс. руб. на продукты питания.

Расходы ниже у тех, кто проживает один, жителей сельской местности и покупателей офлайн-магазинов. Выше – у пользователей сервисов доставки продуктов питания и готовой еды. Те, кто покупает продукты только онлайн, тратят на еду почти в два раза больше чем офлайн-покупатели.

"В структуре расходов россиян затраты на покупку продуктов питания занимают около трети. За последние два года они выросли в соответствии с инфляцией. Поэтому на фоне социально-экономической турбулентности последних лет растет стремление жителей страны сэкономить и выбрать магазин с лучшей ценовой политикой – стоимость товара и внимание к акционной активности становятся для потребителя одними из ключевых критериев выбора продуктов", - комментирует директор направления маркетинговых исследований аналитического центра НАФИ Наталья Кузнецова.

Теги: россияне, еда, расходы


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