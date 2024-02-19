Боец Академии единоборств РМК с победы дебютировал в лиге One Championship

Представитель команды "Архангел Михаил" и Академии единоборств РМК Мамука Усубян дебютировал в одной из лучших лиг мира One Championship. Уральский боец сумел одержать уверенную победу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, бой прошел в карде турнира One Lumpinee 52 по правилам тайского бокса. Соперником Усубяна стал чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект Сингха Мауинн.

Мамука быстро пристрелялся, уже на старте поединка отправил соперника в нокдаун и пытался каждую секунду встречи оставлять за собой. Еще один нокдаун Усубян оформил во втором отрезке, но финишировать оппонента так и не смог. Итогом стала победа уральского спортсмена судейским решением.

Стоит отметить, что Мамука Усубян считается сильнейшим бойцом российской организации по кикбоксингу RCC Fair Fight.