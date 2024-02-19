19 Февраля 2024
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Фото: пресс-служба RCC

Боец Академии единоборств РМК с победы дебютировал в лиге One Championship

Представитель команды "Архангел Михаил" и Академии единоборств РМК Мамука Усубян дебютировал в одной из лучших лиг мира One Championship. Уральский боец сумел одержать уверенную победу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе RCC, бой прошел в карде турнира One Lumpinee 52 по правилам тайского бокса. Соперником Усубяна стал чемпион одной из самых престижных организаций по тайскому боксу RWS, молодой проспект Сингха Мауинн.

Боец Мамука Усубян(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Мамука быстро пристрелялся, уже на старте поединка отправил соперника в нокдаун и пытался каждую секунду встречи оставлять за собой. Еще один нокдаун Усубян оформил во втором отрезке, но финишировать оппонента так и не смог. Итогом стала победа уральского спортсмена судейским решением.

Стоит отметить, что Мамука Усубян считается сильнейшим бойцом российской организации по кикбоксингу RCC Fair Fight.

Боец Мамука Усубян(2024)|Фото: пресс-служба RCC

Теги: боец, Усубян, победа, RCC


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