Трое активистов "Стопхама" получили по шесть лет колонии за нападение на спецназовцев

Бабушкинский районный суд Москвы приговорил трех активистов движения "СтопХам" к шести годам колонии каждого по делу о нападении на бойцов спецназа "Гром". Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Кирилл Бунин, Алексей Горбачевский и Кирилл Котов признаны виновными в групповом хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.

Конфликт между активистами и бойцами спецназа "Гром" (тогда входил в состав МВД, сейчас является частью Росгвардии) произошел в июне 2022 года. Микроавтобус с силовиками был припаркован на Ярославском шоссе. Активисты преградили путь машине, начали нецензурно выражаться, кричать и бить по кузову, после чего были жестко задержаны.

Некоммерческая организация и общественное движение "Стопхам" выступает против хамства и нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. Активисты множество раз попадали в конфликтные ситуации.

Движение было основано в 2010 году в качестве одной из программ движения "Наши". В марте 2016 года НКО была ликвидирована решением Московского городского суда по требованию Министерства юстиции. В сентябре 2016 года Верховный суд РФ отменил решение о ликвидации НКО. В сентябре 2018 года Мосгорсуд по требованию Минюста снова ликвидировал НКО.