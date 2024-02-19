Китайский производитель обошел "КамАЗ" на российском рынке грузовиков

Китайский производитель грузовых автомобилей Sitrak потеснил российский "КамАЗ" на российском же рынке.

В январе 2024 года в Росси было продано 7534 новых грузовых автомобиля. В агентстве "Автостат" отмечают, что это чуть-чуть меньше рекорда, установленного 16 лет назад.

По отношению к январю 2023 года наблюдается 10-процентный рост продаж.

Китайскому Sitrak теперь принадлежит 20% рынка, у "КамАЗа" только второе место. Также в тройку лидеров вошел китайский Shacman.

На прошлой неделе стало известно, что немецкий концерн Daimler Truck (входит в Mercedes-Benz Group) продал 15-процентную долю в "КамАЗе". Сумма сделки и новый владелец пакета не афишируются. Технологии Mercedes сыграли существенную роль в модернизации модельного ряда "КамАЗа", иностранный концерн был в числе акционеров с 2008 года. Эксперты отмечают, что после начала СВО у "КамАЗа" возникли проблемы с комплектующими для последних поколений выпускаемой техники. До сих пор не известно, смогла ли компания полностью локализовать производство кабин для грузовиков серии К5.