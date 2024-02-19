В Нижнем Тагиле тепловоз сбил автомобиль с девушкой

В Нижнем Тагиле разбираются в обстоятельствах ДТП на железнодорожном переезде. Пострадала девушка.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, инцидент произошел сегодня днем на улице Вагульская. По предварительным данным, девушка-водитель ВАЗ 2114 выехала на железнодорожный переезд на красный сигнал светофора. Также она проигнорировала звуковое оповещение. В результате автомобиль столкнулся с тепловозом.

Автоледи с переломом ребер доставлена в больницу, ее машина получила серьезные механические повреждения. Машинист тепловоза в аварии не пострадал. Сейчас Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Также в инциденте разбираются прокуроры. Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, машинист применил экстренное торможение, однако наезда на автомобиль избежать не удалось.

"Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По предварительной информации, водитель автомобиля допустил выезд на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора", - отметили в ведомстве.

Там добавили, что на движение поездов это происшествие не повлияло.