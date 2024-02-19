19 Февраля 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Россети Урал

Свердловские энергетики получили ключи от новых рабочих машин и спецтранспорта

Энергетики компании "Россети Урал" получили ключи от новых машин и спецтехники - автопарк в 2023 году модернизирован почти на 600 млн рублей. Вручение транспорта прошло сегодня в Екатеринбурге. Машинам предстоит работать в подразделениях компании на территории Свердловской области.

Всего в зоне ответственности "Россети Урал" работают более трех тысяч единиц техники. Почти три с половиной тысячи водителей и машинистов компании участвуют как в ликвидации технологических нарушений, так и в ежедневной эксплуатации электросетевой инфраструктуры.

(2024)|Фото: Россети Урал

"Прежде всего хочу начать со слов благодарности за вашу ежедневную работу и личный вклад каждого в обеспечение надежного электроснабжения регионов присутствия компании. Ваш вклад в общее дело – значим! Наша работа по модернизации автопарка компании будет продолжена. По мере финансовой возможности, а также возможностей производителей, мы будем делать все, чтобы поэтапно решать эти вопросы. Ведь от технического оснащения зависит и комфорт работы наших сотрудников и качество выполнения стоящих перед нами задач по бесперебойному электроснабжению Урала", - подчеркнул генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор.

(2024)|Фото: Россети Урал

Всего в автопарк "Россети Урал" поступило 113 новых машин российского производства для обслуживания электросетевых объектов в Свердловской, Челябинской областях и Пермского края, в том числе в труднодоступных районах. На обновление парка спецтехники компания направила почти 600 млн рублей. Речь идет о новых автомобилях "Урал" в различных модификациях – автогидроподъемниках, бурильно-крановых машинах, бригадных автомобилях "ГАЗ Соболь", высокопроходимой спецтехнике - снегоболотоходах и транспорте для персонала – автобусах.

(2024)|Фото: Россети Урал

В местах их базирования в ближайшее время будет завершено необходимое дооснащение новых машин для ежедневного использования аварийно-восстановительными и оперативно-выездными бригадами "Россети Урал". Стоит отметить, что все машины предназначены для работ в сложных природных условиях на неблагоприятных почвах, бурения ям под опоры и установки опор линий электропередачи. Характеристики, например, бурильно-крановых машин оптимальны для выполнения работ по строительству ЛЭП.

В 2024 году работа по обновлению автопарка компании будет продолжаться. В планах осуществить замену и ряда легковых автомобилей, осуществляющих доставку инженерного персонала, ведь средний срок эксплуатации всего автотранспортного оснащения филиалов "Россети Урал" составляет свыше 15 лет. В завершении сегодняшней церемонии генеральный директор "Россети Урал" Александр Пятигор пообщался с сотрудниками и ответил на все вопросы по дальнейшему обновлению автопарка компании.

Теги: Россети Урал, машины, спецтранспорт


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