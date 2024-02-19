В Новом Уренгое из-за штормового ветра вылет трех регулярных рейсов отложили на следующий день

В Новом Уренгое из-за штормового ветра порывами до 20 метров в секунду вылет трех регулярных рейсов отложили на следующий день, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Так, сегодня не смогли улететь два самолета в Москву и один в Новосибирск.

В московский аэропорт "Домодедово" не вылетел рейс S7-2572 авиакомпании "Сибирь". Он должен был состояться сегодня, в 08.25, однако вылетит только в 09.45, 20 февраля. Планировалось, что на борт сядет 169 взрослых пассажиров и пятеро детей. 72 человека в настоящий момент размещены в гостинице. Остальные вернулись домой.

В аэропорт "Шереметьево" не вылетел рейс SU-1523 авиакомпании "Аэрофлот". Планировалась отправка самолета в 09.00, однако теперь судно отправится в Москву лишь в 10.45 следующего дня. Улететь этим рейсом должны были 157 пассажиров, в том числе трое детей. В гостинице разместили 65 пассажиров.

Самолет S7-5336 авиакомпании "Сибирь" в Новосибирск должен был вылететь в 12.00. В настоящий момент планируемое время вылета уточняется. Из 78 взрослых пассажиров 27 разместили в гостинице.