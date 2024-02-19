19 Февраля 2024
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Фото: Накануне.RU

Генпрокуратуру просят проверить БДСМ-вечеринку в екатеринбургском Доме Офицеров

Генеральную прокуратуру России просят проверить БДСМ-вечеринку, прошедшую в екатеринбургском Окружном Доме Офицеров в ноябре прошлого года. С таким заявлением в надзорное ведомство обратилась активистка и общественница Екатерина Ипатова.

"Все причастные должны понести соизмеримое наказание. В нормальном обществе подобные вещи недопустимы", - написала Ипатова в своем Telegram-канале.

Общественница требует "наказать по всей строгости закона" организаторов вечеринки. Ее возмутило, что подобного рода мероприятия проходят в разгар СВО, когда офицеры жертвуют своими жизнями в защиту Родины.

"Голые люди в балаклавах употребляли спиртное, наркотические вещества, совершали сексуальные действия в библиотеке Дома Офицеров и других помещениях, вытирали ноги об исторические документы, предавались разврату на стендах с книгами о Великой Отечественной войне и подвигах наших предков, на фоне плакатов о чести и достоинстве", - пишет в своем обращении активистка.

В Генпрокуратуре обращение Екатерины Ипатовой зарегистрировали и пообещали рассмотреть его в установленном порядке.

Теги: вечеринка, Дом Офицеров, прокуратура, проверка


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Развитие сюжета:

Ранее 19.02.2024 15:30 Мск Директора департамента журналистики в УрФУ заметили на БДСМ-вечеринке в Доме офицеров

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