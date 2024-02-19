МВД объявило в розыск гендиректора "Ленфильма"

МВД России объявило в розыск генерального директора киностудии "Ленфильм" Федора Щербакова.

Карточка с его данными появилась в базе розыска министерства. При этом не уточняется, по какой именно причине Щербаков разыскивается.

В пресс-службе "Ленфильма" сообщили, что гендиректор находится в отпуске до 29 февраля.

Как стало известно "Фонтанке", Щербаков проходит как свидетель по уголовному делу против его знакомого, PR-специалиста Антона Сафонова. По данным источников издания, речь идет о деле, пострадавшим по которому проходит топ-менеджер "Ростеха" Василий Бровко, муж медиаменеджера Тины Канделаки.

Ранее суд приговорил администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Сергея Садовова к двум с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима. Его обвиняли в вымогательстве у директора госкорпорации "Ростех" по особым поручениям Василия Бровко 800 тыс. руб. "под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего и его близких". Также Бровко проходил потерпевшим по еще нескольким аналогичным делам.