В России предлагают ввести уголовное наказание за саботаж

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди предлагает ввести уголовное наказание за саботаж в условиях особых "юридических режимов": в военное время, в условиях ЧС или на период проведения СВО. В "мирное время", по ее мнению, такие составы в Уголовном кодексе не нужны.

Ковитиди ждет, что у нее появятся соавторы, например, зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Но у Красова, а также у других "заинтересованных и профильных ведомств" нет даже единой позиции по поводу формулировки понятия "саботаж", не говоря уж о том, что можно включить в эту статью.

"Для военного времени, чрезвычайного положения и периода проведения СВО требуется дополнение. Для статьи УК 281.4 предлагается изменения", - сообщила Ковитиди на круглом столе, посвященном ее законопроекту.

По ее мнению, статья может оставаться актуальной для Уголовного кодекса "10-15 ближайших лет". Она не уточнила, будет ли – по ее мнению – все это время продолжается СВО.

Сенатор процитировала брошюру, которую, по ее словам, в Крыму распространяют украинские спецслужбы и диверсанты. В ней предлагается саботировать буквально все и всеми возможными способами, например, побольше рабочего времени проводить в туалете и просить начальника тщательнее и подробнее объяснять поставленные задачи. Ковитиди заявила: "Вроде бы ерунда, мелочь, но это саботаж". Она не объяснила, как в таких случаях будут отличать саботаж от особенностей функционирования организма. Также некоторые из перечисленных ею явлений подходят и под описание "итальянской забастовки", к которой нередко прибегают в условиях нарушения трудовых отношений и несправедливости со стороны работодателя.

Упомянутый выше Красов отметил, что нужно определить: будут ли под статью попадать только россияне или граждане других стран тоже.

В Росгвардии предложили распространить действие статьи на сотрудников оборонных предприятий.

Доцент кафедры уголовного права Военного университета Минобороны России Евгений Моргуленко предложил более тщательно продумать законопроект, поскольку "есть в российском обществе интуитивное неприятие криминализации данного состава". Он сослался на негативный опыт первой половины XX века, когда "ко всему прицепом цепляли саботаж и использовали статью в качестве инструмента политической борьбы, есть печальный опыт". Он предложил преодолевать недовольство россиян "путем научного обоснования". Но для этого, по мнению эксперта, нужно посчитать, насколько массовым вообще является саботаж, а оценить эту массовость будет сложно (и в законопроекте Ковитиди такой оценки вообще не дается). При этом Моргуленко добавил, что "некоторые люди остались [в России], которые не поддерживают те цели, которые поставлены нашим президентом, так что статья о саботаже нужна".