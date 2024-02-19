Защищал девушку. Появились подробности драки участника СВО в кафе в Югре

Прокуратура взяла на контроль инцидент с избиением участника СВО в лянторском кафе "Шафран", расположенном в старом автовокзале, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Между тем, по данным "Муксун", участник СВО защищал девушку, к которой на танцполе пристал один из пьяных посетителей.

Вмешательство бойца не понравилось посетителю, завязалась потасовка, в ходе которой военнослужащего повалили на пол. Удар пришелся на руку, которая пострадала после ракетного удара в зоне СВО.