Минобороны: Пасечника в 2023 году отравили фенольными соединениями

ВСУ в 2023 году отравили главу ЛНР Леонида Пасечника фенольными соединениями, сообщило Минобороны РФ.

"ВСУ используют токсичные соединения не только в ходе военных действий, но и для проведения террористических актов", - заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его информации, 5 декабря 2023 года Пасечник получил тяжелое отравление фенольными соединениями.

Кроме того, главу администрации Херсонской области Владимира Сальдо в августе 2022 отравили рицином, вещество было обнаружено в биомедицинских пробах, рассказал Кириллов.

До этого об отравлении Пасечника не сообщалось.

Сальдо в августе 2022 года был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского в Москве. В Минобороны РФ заявляли, что проводится дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами главы временной администрации Херсонской области.

Кроме того, ведомство сообщало, что российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки Запорожской области, 31 июля 2022 года попали в госпиталь с признаками сильного отравления. При обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество Ботулотоксин типа "В" - органический яд искусственного происхождения.